В Китае снова начали есть летучих мышей, от которых пошел коронавирус

В Китае после начала снятия карантинных мер из-за коронавируса COVID-19 на рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.

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Большой рынок открылся на в городе Гуйлинь на юго-западе Китая, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что рынок выглядит также как и до введения карантина. Продавцы выставили клетки с животными, по полу растекаются лужи крови от освежеванных туш. Прямо на рынке подают традиционное китайское блюдо из свежего мяса собак и кошек.

Рынок в Китае Daily Mai

"Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончился, и больше не нужно волноваться. Для них это просто чужая проблема", – говорится в публикации.

Аналогичный рынок заработал в городе Дунгуань на юге Китая. Однако там теперь появилась охрана, которая запрещает фотографировать происходящее на базаре.

Рынок в Китае Daily Mai

Рынок в Китае Daily Mai

Напомним, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Кроме того ученые нашли переносчика коронавируса между человеком и животным.

Ранее Минздрав Украины опроверг фейк о происхождении коронавируса – якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.

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