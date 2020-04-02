В Китае снова начали есть летучих мышей, от которых пошел коронавирус

В Китае после начала снятия карантинных мер из-за коронавируса COVID-19 на рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Большой рынок открылся на в городе Гуйлинь на юго-западе Китая, пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что рынок выглядит также как и до введения карантина. Продавцы выставили клетки с животными, по полу растекаются лужи крови от освежеванных туш. Прямо на рынке подают традиционное китайское блюдо из свежего мяса собак и кошек.
Рынок в Китае
Daily Mai
"Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончился, и больше не нужно волноваться. Для них это просто чужая проблема", – говорится в публикации.
Аналогичный рынок заработал в городе Дунгуань на юге Китая. Однако там теперь появилась охрана, которая запрещает фотографировать происходящее на базаре.
Рынок в Китае
Daily Mai
Рынок в Китае
Daily Mai
Напомним, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
Кроме того ученые нашли переносчика коронавируса между человеком и животным.
Ранее Минздрав Украины опроверг фейк о происхождении коронавируса – якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.