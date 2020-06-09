В Китае сказали, когда будет готова вакцина против коронавируса

Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против коронавируса нового типа уже осенью 2020 года.

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Об этом заявил доктор Чжун Наньшань, назначенный руководителем по борьбе страны с COVID-19. Его слова цитирует Daily Mail.

По мнению эпидемиолога, изначально предложенный британским правительством способ борьбы со смертельной болезнью – путем обретения коллективного иммунитета – стоил слишком многих жизней. Поэтому врач считает, что пандемию следует преодолевать именно с помощью массовой вакцинации.

"Стране нужно, чтобы от 60 до 70 процентов ее населения были инфицированы для приобретения коллективного иммунитета. Если это так, семь процентов из них умрут от коронавируса", – подчеркнул доктор Чжун.

Он добавил, что такой подход может привести к смерти от 30 до 40 миллионов человек. Правда, не уточнил, откуда взял эти цифры. Но все же 83-летний эксперт по COVID-19 в Китае настаивает на вакцинировании населения.

"Некоторые из вакцин могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях, возможно, к концу этого года. Мы верим, что это будет осенью или зимой 2020-го", – резюмировал доктор Чжун.

Другие китайские вирусологи также заявляют, что их страна возглавляет мировые усилия по разработке вакцин против COVID-19. Но подчеркивают, что для этого нужно время – поскольку лекарство будет использоваться для здоровых людей, исследователи хотят убедиться, что разрабатываемая ими вакцина безопасна и эффективна.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что они подготовили два миллиона доз вакцины от COVID-19, но чиновники отказались комментировать эту информацию.