В Китае семь месяцев лечили больного COVID-19

Карина Бондаренко Мир 05:34, 28.08.2020

В городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции.

62-летний мужчина был госпитализирован в конце января, передает ТАСС. После ухудшения состояния здоровья больного 9 февраля подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом.

У пациента также были фоновые заболевания, которые усложняли процесс лечения – ожирение, гипертония и проблемы с дыханием. От ЭКМО мужчину отключили только 29 мая после появления признаков восстановления организма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России детей лечили от COVID-19 "препаратом" из мертвых рептилий.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Появились видео нападения на автобус под Харьковом

The Hardkiss и MONATIK вызвали восторг сети клипом на украиноязычную песню. Видео

Таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака: кто такой Денис Пудрик

Нацкорпус о расстреле под Харьковом: мы предупреждали, что действия Кивы могут привести к жертвам

Ада Роговцева посвятила душещипательный стих погибшим защитникам Украины