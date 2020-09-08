В Китае самый длинный в мире подвесной стеклянный мост попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото и видео

В Китае открыли самый длинный в мире мост. Фото dezeen.com.

В китайской провинции Гуандун открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Его длина составляет 526 метров, сообщает Dezzen (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самый длинный в мире мост открыли в Китае. Фото dezeen.com

Мост расположен на высоте 201 метр над уровнем моря.

Конструкция состоит из стекла толщиной 4,5 см и способна выдержать одновременно 500 человек. Ее ширина – около 9 м.

Стеклянный мост в Китае попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото dezeen.com

Держится конструкция на толстых тросах, которые прикреплены к двум красным металлическим башням.

Длина стеклянного моста в Китае составляет 526 метров. Фото dezeen.com

Расположен мост в провинции Гуандун. Google Maps

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