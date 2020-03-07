В Китае рухнула гостиница с больными коронавирусом. Видео с места ЧП

В Китае, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь.

По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 16 человек из-под завалов, а какое число может находиться в ловушке, пока неизвестно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Помимо гостиницы на первом этаже здания расположены магазины и кафе. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Китае обрушилось здание отеля скриншот

Причина обрушения здания, а также количество жертв и пострадавших на данный момент выясняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143.

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