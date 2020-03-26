В Китае родился поросенок-мутант со слоновьим хоботом. Фото и видео

В Китае родился поросенок с рылом, которое по форме напоминает слоновий хобот.

Отмечается, что животное с недостатком появилось на свет 19 марта на ферме в провинции Гуйджоу. Об этом сообщает портал Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам одной из работниц фермы Фан Мейлинь, помимо странного образования на морде поросенка, его кожа была абсолютно гладкой, совсем без волосяного покрова. Девушка призналась, что ранее не видела ничего подобного.

В Китае родился поросенок-мутант

Мейлинь сняла необычное животное на видео и выложила в сеть. На нем видно, что поросенка пришлось поместить под специальную лампу для выхаживания домашнего скота. Хотя его здоровые братья и сестры вместе спят в корзинках.

В Китае родился поросенок со слоновьим хоботом dailystar.co

Фермеры же позже заявили, что поросенок умер буквально через несколько часов после рождения. При этом информация о мутации была передана в местный департамент сельского хозяйства. Точная причина ее появления неизвестна, но ученые предположили, что она возникла в результате отравления матери поросят пестицидами.

В Китае родился поросенок со слоновьим хоботом

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился малыш. Чудо произошло еще в январе, но тигренка удалось увидеть только в марте.

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