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В Китае родился поросенок-мутант с "лицом человека"

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В Китае свинья родила поросенка-мутанта с хоботом слона на лбу и "человеческим лицом".

Произошло это на юго-востоке страны. Странное животное прожило всего два дня, сообщает Daily Mail.

Поросенок был очень слабыми и еле дышал на руке сельчанина, который принимал роды. Ветеринары предполагают, что животное страдала от синдрома циклопа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Англии в графстве Дарем на одной из ферм родилось животное с необычным дефектом – ягненок с пятью копытами.

Место
Китай
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