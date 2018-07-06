В Китае родился поросенок-мутант с "лицом человека"

В Китае свинья родила поросенка-мутанта с хоботом слона на лбу и "человеческим лицом".

Произошло это на юго-востоке страны. Странное животное прожило всего два дня, сообщает Daily Mail.

Поросенок был очень слабыми и еле дышал на руке сельчанина, который принимал роды. Ветеринары предполагают, что животное страдала от синдрома циклопа.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Англии в графстве Дарем на одной из ферм родилось животное с необычным дефектом – ягненок с пятью копытами.