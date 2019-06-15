В Китае родился детеныш-мутант с хоботом слона: фото и видео 18+

В Китае (провинция Юньнань) родился поросенок с мордой слоненка. Отросток на мордочке животного напоминает хобот слона.

Кроме того, поросенок издает звуки, похожие на детский плач, пишет Daily Mail. Отмечается, что поросенок выжил, однако о состоянии его здоровья неизвестно. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жители китайской деревни, в котором появился детеныш-мутант, сообщили, что после рождения животное практически сразу спрятали от лишних глаз.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае свинья родила поросенка-мутанта с хоботом слона на лбу и "человеческим лицом".

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