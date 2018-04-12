В Китае ребенок родился через 4 года после смерти матери

В Китае родился ребенок от родителей, погибших четыре года назад в автокатастрофе.

Его выносила суррогатная мать. Ребенок появился на свет еще в декабре, но в просторы интернета эта новость попала только сейчас. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местное издание The Beijing News.

Так, до катастрофы пара заморозила несколько эмбрионов и оставила их на хранение в больнице китайского города Нанкин, надеясь родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения. Родители погибших пытались добиться разрешения на использование эмбрионов через суд. Но дело долго рассматривалось из-за отсутствия прецедента.

В результате, суд признал право родителей. Но было трудно найти другое медицинское учреждение в Китае, которое согласилось бы хранить эмбрионы. Родственники погибших были вынуждены их перевезти на машине в Лаос, в котором коммерческое суррогатное материнство является законным.

После пересадки эмбрионов, женщина приехала на роды в Китай по туристической визе. Чтобы доказать родственные связи, бабушкам и дедушкам пришлось пройти тесты ДНК. Мальчика в результате назвали Тяньтянь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американка забеременела во время беременности, в результате чего ей пришлось пройти долгое судебное разбирательство, чтобы получить опеку над своим ребенком.