В Китае разбушевалась чума: введен частичный карантин

В китайском городе Баотоу заявили, что один человек скончался от кишечной чумы – одной из четырех ее форм, поражающей пищеварительную систему человека.

Пациент умер в воскресенье, 2 августа, после отказа системы кровообращения, сообщает Daily Mail. Власти изолировали девять человек, которые тесно контактировали с покойным и их контактные лица.

Всего на карантин поместили 35 человек, ввели им профилактические препараты, а также провели тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые обнаруживают бактерии, вызывающие чуму. Все их результаты оказались отрицательными.

Правительство признало, что город столкнулся с потенциальной эпидемией чумы среди людей и заблокировали регион.

Отмечается, что в прошлом месяце в Китае также был обнаружен случай бубонной чумы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вирус африканской чумы свиней зафиксировали в Красночикойском районе Забайкальского края России.