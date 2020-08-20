В Китае люди начали массово покидать город из-за утечки на химзаводе: власти отрицают опасность

В Лэшане (провинция Сычуань, Китай) произошла утечка неизвестного вещества, возможно хлора, на химическом заводе, из-за чего люди начали массово покидать город.

На улицах образовались огромные пробки, пишет The Epoch Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пробки в Лэшане. The Epoch Times

В то же время Коммунистическая партия Китая официально заявила, что никаких взрывов или ЧП на предприятиях якобы не произошло. Как отметило издание, это вынудило интернет-пользователей "бомбардировать" чиновников в соцсетях.

Пользователи сообщили о взрыве на химическом заводе в районе Уутунцяо в Лэшане, в результате чего произошла утечка ядовитого газа.

Очевидец заснял облако над местным заводом. Twitter / xiaomiwang

На видео, снятых очевидцами, видно, как большое количество людей покидает город на мотоциклах и автомобилях, а улицы заполнены людьми, которые хотят эвакуироваться.

Позже Коммунистическая партия признала, что в центральном районе Уутунцяо наблюдается сильный химический запах и туман, причина этого устанавливается.

Секретарь районного комитета партии Чжан Гоцин заявил, что превышений нормы по фтористому и хлористому водороду, хлору, аммиаку, летучим органическим соединениям не зафиксировано.

Местные жители в свою очередь утверждают, что почувствовали резкий запах еще 18 августа. Они также видели белый дым, который поднимался над городом со стороны моста Вутонг.

Лэшань. Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел масштабный пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.