В Китае люди начали массово покидать город из-за утечки на химзаводе: власти отрицают опасность
В Лэшане (провинция Сычуань, Китай) произошла утечка неизвестного вещества, возможно хлора, на химическом заводе, из-за чего люди начали массово покидать город.
На улицах образовались огромные пробки, пишет The Epoch Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В то же время Коммунистическая партия Китая официально заявила, что никаких взрывов или ЧП на предприятиях якобы не произошло. Как отметило издание, это вынудило интернет-пользователей "бомбардировать" чиновников в соцсетях.
Пользователи сообщили о взрыве на химическом заводе в районе Уутунцяо в Лэшане, в результате чего произошла утечка ядовитого газа.
На видео, снятых очевидцами, видно, как большое количество людей покидает город на мотоциклах и автомобилях, а улицы заполнены людьми, которые хотят эвакуироваться.
Позже Коммунистическая партия признала, что в центральном районе Уутунцяо наблюдается сильный химический запах и туман, причина этого устанавливается.
Секретарь районного комитета партии Чжан Гоцин заявил, что превышений нормы по фтористому и хлористому водороду, хлору, аммиаку, летучим органическим соединениям не зафиксировано.
Местные жители в свою очередь утверждают, что почувствовали резкий запах еще 18 августа. Они также видели белый дым, который поднимался над городом со стороны моста Вутонг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел масштабный пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.