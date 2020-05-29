В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя

В Китае провели исследование, которое показало, что животные не могли быть промежуточным хозяином коронавируса, поэтому пандемия якобы не могла начаться с рынка морепродуктов в Ухане.

К такому выводу пришел китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Science Alert. Так, образцы, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на коронавирус, поэтому они, как утверждают ученые, не могли заразить покупателей и быть промежуточным хозяином вируса.

По словам директора Центра, который проводил исследования, Гао Фу, уханьский рынок якобы стал "одной из жертв".

Как отмечается, все больше исследований подтверждают вывод Центра. Ученые предполагают, что вирус циркулировал в Ухане до того, как были зарегистрированы первые случаи. Опубликованные в январе исследования показали, что первый человек с положительным результат на коронавирус, вероятно, заразился около 1 декабря, а симптомы появились 8 декабря.

В Китай, где началась вспышка коронавируса COVID-19 для изучения его происхождения поедет специальная миссия Всемирной организации здравоохранения. Сроки посещения миссии пока организация не называет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.