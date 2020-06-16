В Китае признали новую вспышку COVID-19: часть Пекина оказалась под замком. Фото

Власти Китая заблокировали некоторые районы Пекина и ввели ограничения на перемещения граждан, пытаясь сдержать новую вспышку коронавируса.

Как пишет Daily Mail, во вторник, 16 июня, в столице Китая зафиксировали 27 новых случаев заражения инфекцией. За последние пять дней количество новых подтвержденных случаев заболевания возросло до 106 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Власти заблокировали почти 30 городских общин и протестировали на коронавирус десятки тысяч человек.

“Эпидемическая ситуация в столице чрезвычайно тяжелая”, – заявил на пресс-конференции представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь.

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине

Вице-премьер страны Сунь Чуньлань призвала столичных чиновников ввести "самые строгие" меры, чтобы сдержать распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения также заявила об озабоченности из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в столице Китая.

Все крытые спортивные и развлекательные центры в Пекине закрыли еще в понедельник. Администрации многих городов по всему Китаю предупредили, что они будут изолировать всех прибывших из столицы.

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине

Игроки и тренеры футбольной команды Суперлиги Пекина прошли тестирование и ушли в отпуск, поскольку их тренировочный лагерь находится в том же районе города, где произошла вспышка.

Национальная комиссия здравоохранения также сообщила о четырех новых случаях инфицирования в провинции Хэбэй, которая находится рядом со столицей, и одном случае в провинции Сычуань.

Тем временем заместитель директора департамента биологии патогенов в Уханьском университете Ян Чжаньцю заявил, что, по его мнению, последняя вспышка в Пекине связана с более инфекционным штаммом вируса, чем тот, который поражал Ухань в начале пандемии.

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине

Вирусолог предположил, что новый штамм может быть более заразным из-за большого количества новых случаев инфицирования за короткий промежуток времени.

Ян полагает, что, если распространяющийся в Пекине вирус "соответствует типу вируса, отобранного на рынке "Синьфади", то вполне вероятно, что он был "импортирован" в Китай с продуктами или людьми из Европы.

Ученый предупредил, что новые штаммы вируса усложняют задачу вакцинации.

"Несомненно, разные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной или даже неэффективной”, – сказал он.

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине Daily Mail

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине Daily Mail

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине Daily Mail

Новая вспышка COVID-19 в столице Китая Пекине Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине могла произойти из-за замороженной пищевой продукции из Европы.