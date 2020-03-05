В Китае предрекли новую волну эпидемии коронавируса

В Китае спрогнозировали новую волну эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.

Производство на предприятиях и обычная жизнь людей налаживается, что и может привести к возникновению новой волны заболевания. Об этом РИА Новости рассказал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – Ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая", – пояснил он.

Эпидемия коронавируса в Китае

Коулинг отметил, что еще рано говорить, что опасность заражения коронавирусом миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились – ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".

При этом он отметил, что в ближайшие недели вспышки болезни могут проявиться в ряде новых стран: "Инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро".

Эпидемия коронавируса в Китае

"После второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30", – рассказал эксперт.

Он акцентировал, что вирус удастся побороть в странах с сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования на заболевание. В менее развитых странах возможен всплеск числа больных и появление летальных случаев.

Эпидемия коронавируса в Китае

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