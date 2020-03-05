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5 марта • обновлено в 10:26
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В Китае предрекли новую волну эпидемии коронавируса

9.7т
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В Китае спрогнозировали новую волну эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.

Производство на предприятиях и обычная жизнь людей налаживается, что и может привести к возникновению новой волны заболевания. Об этом РИА Новости рассказал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – Ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая", – пояснил он.

Эпидемия коронавируса в Китае

Эпидемия коронавируса в Китае

Коулинг отметил, что еще рано говорить, что опасность заражения коронавирусом миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились – ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".

При этом он отметил, что в ближайшие недели вспышки болезни могут проявиться в ряде новых стран: "Инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро".

Эпидемия коронавируса в Китае

Эпидемия коронавируса в Китае

"После второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30", – рассказал эксперт.

Он акцентировал, что вирус удастся побороть в странах с сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования на заболевание. В менее развитых странах возможен всплеск числа больных и появление летальных случаев.

Эпидемия коронавируса в Китае

Эпидемия коронавируса в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Golan Sim
Golan Sim
Очевидно, что новый вид вируса синтезированный в США начал триумфальное шествие по всему миру. ПРЕСТУПНОЕ БЕЗУМИЕ гл,оба,листских стратегов из Вашингтона ведёт человечество к очередной трагедии..
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Golan Sim, Может и не в Сша. Была инфа, что рядом с этим Уханем расположены две исследовательские лаборатории, поэтому утечка могла быть и оттуда.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Была инфа, что Воз прогнозирует, что этим вирусом переболеет 2/3 населения земли. При смертности около 3% заболевших людей умрет немало.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Волгоград Ец, Ну 3.4%
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Pavlov Pavel, Пока статистически смертность больше 3 процентов
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