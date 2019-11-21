В Китае показали примата с "человеческим лицом": видео

В зоопарке города Тяньцзинь (Китай) примат с "человеческим лицом" 19 лет не мог найти партнершу.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Все эти годы обезьяна испытывала трудности с поиском "любви". А 2018 году она прославилась в интернете своей мордой, которая из-за выражения напоминала человеческое лицо.

В зоопарке заверили, что животное осталось без пары из-за того, что оно очень агрессивное и гиперактивное, любит разбивать кокосы и играть в грязи.

В Китае показали примата с "человеческим лицом" Скриншот

"У него сейчас три приятеля. В 2016 году мы приобрели еще трех особей подвида Sapajus apella margaritae, но ни одна из них еще не достигла половой зрелости. Когда молодые самки подрастут, мы надеемся, что наш примат с "человеческим лицом" наконец найдет "жену", – подчеркнули в зоопарке.

Новости Ученые открыли неизвестного общего предка обезьяны и человека

Примата подвида Sapajus apella margaritae, вид капуцин-фавн, привезли в тяньцзиньский зоопарк еще в 2002 году. Ранее с ним жили две самки его же подвида, однако они обе скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся