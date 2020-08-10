В Китае погибший в ДТП 7-летний мальчик стал донором для шести детей. Щемящая история

Погибший в ДТП 7-летний мальчик из Китая стал донором для шести детей.

В Китае семилетний Ше Дунчжень попал в серьезное ДТП и умер через чуть более два дня после трагедии. При этом его органы родители пожертвовали для спасения других детей.

У маленького пациента медики констатировали смерть мозга и сделали операцию по трансплантации органов, чтобы передать их в дар. Щемящую историю о "земном ангеле", как назвали мальчика в местных СМИ, рассказал CGTN.

Отмечается, что Ше Дунчжень попал в автомобильную аварию в среду, 5 августа. К сожалению, медики не смогли его спасти – он умер в больнице 7 августа. Услышав печальные новости, родители решили пожертвовать органы сына, подчеркнув, что для них это стало способом, благодаря которому их сын может жить в других.

7-летний Ше Дунчжэнь погиб после ДТП (news.cgtn.com)

"Мой мальчик был любящим человеком. Он часто помогал младшим детям в школе и участвовал в благотворительных мероприятиях. Он готовился играть на скрипке на улице, чтобы собрать деньги для учеников, живущих в бедности", – рассказала мама мальчика Вен Лулу.

По ее словам, через месяц Дунчжэню исполнилось бы восемь лет, он бы пошел в новый класс начальной школы и завел бы там больше друзей, но все это стало невозможным из-за трагедии.

Органы 7-летнего Ше Дунчжэня помогли шестерым детям (news.cgtn.com)

Все же, под наблюдением координатора донорства органов Общества Красного Креста провинции Чжэцзян супруги подписали письмо о намерениях пожертвовать сердце, почки, печень и роговицу своего сына, что даст новую жизнь шестерым детям.

"Мы потеряли нашего ребенка, и мы не хотим, чтобы другие страдали такой же болью", – сказал журналистам отец мальчика Ше Чжоуцзян.

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