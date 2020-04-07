Главная Новости
8 апреля • обновлено в 02:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Китае почти 80% людей заразились коронавирусом от носителя без симптомов

2.8т
Читать материал на украинском

Большинство пациентов в Китае заразились коронавирусом от людей, которые были инфицированы, но симптомы у них еще не появились.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому выводу пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тонг, пишет Daily Mail.

В Китае почти 80% людей заразились коронавирусом от носителя без симптомов

С помощью математической модели они просчитали, что 79,7% людей заразились от бессимптомных носителей.

В среднем, если человек заражен вирусом, он может передать его до появления симптомов в течение почти четырех дней. Ранее предполагалось, что это происходит позднее.

Также ученые подчеркнули, что одной только изоляции недостаточно. Ее необходимо сочетать с тщательным тестированием и отслеживанием вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19. У пациентов пропали симптомы в течение всего 72 часов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги