В Китае почти 80% людей заразились коронавирусом от носителя без симптомов

Большинство пациентов в Китае заразились коронавирусом от людей, которые были инфицированы, но симптомы у них еще не появились.

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К такому выводу пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тонг, пишет Daily Mail.

С помощью математической модели они просчитали, что 79,7% людей заразились от бессимптомных носителей.

В среднем, если человек заражен вирусом, он может передать его до появления симптомов в течение почти четырех дней. Ранее предполагалось, что это происходит позднее.

Также ученые подчеркнули, что одной только изоляции недостаточно. Ее необходимо сочетать с тщательным тестированием и отслеживанием вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19. У пациентов пропали симптомы в течение всего 72 часов.

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