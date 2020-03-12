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12 марта • обновлено в 14:28
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В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

2.8т
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Глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае , может остановиться к июню 2020 года.

Это станет возможным в случае принятии надлежащих контрмер против распространения заболевания. Об этом заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, передает "Интерфакс-Украина".

"Можем ожидать, что (эпидемия – Ред.) COVID-19 завершится к июню", – отметил ученый.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

Медик отметил, что у многих зараженный болезнь протекает в легкой форме. Кроме того отмечается, низкий процент повторных заражений среди выздоровевших.

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза вируса (из зараженных стран) к пресечению привозных случаев", – добавил Наньшань.

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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