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17 апреля • обновлено в 20:39
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В Китае ответили на обвинения в сокрытии масштабов коронавируса

1.1т
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Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, который возглавлял усилия страны в борьбе с коронавирусом, заявил, что стране потребовалось всего две недели, чтобы остановить вспышку.

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Об этом сообщает DailyMail. Он отметил, что Пекину пришлось остановить десятки клинических испытаний по коронавирусу, потому что "Китай взял под контроль вспышку очень быстро".

83-летний эпидемиолог добавил: "Во многих исследовательских проектах планировалось наблюдать лечение, применяемое для пациентов с COVID-19. Как вы наблюдаете, когда у вас нет пациентов?", – спросил он.

Комментарий Чжуна прозвучал из-за того, что Китай подвергся жесткой критике за сокрытие информации о коронавирусе и отсутствие прозрачности в отношении эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Он заявил, что Пекин мог бы предоставить больше информации о COVID-19.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
карантин болезнь
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