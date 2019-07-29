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В Китае отметили Праздник факелов: красочные фото

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В Китае прошел ежегодный фестиваль факелов, который считается одним из важнейших праздников.

Масштабное мероприятие прошло в провинции Сычуань. Фотографии опубликовали в Twitter CGTN.

Кроме профессионалов, которые показывают огненные шоу, принять участие в празднике может каждый желающих. Местные зажигают в своих дворах факелы, а молодые люди прыгают через костер.

Праздник факелов

Праздник факелов

Twitter CGTN

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Праздник факелов в Китае

Праздник факелов в Китае

Twitter CGTN

Праздник факелов в Китае

Праздник факелов в Китае

Twitter CGTN

Праздник факелов относится к самым массовым и масштабным, к которым присоединяется огромное количество людей.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Китае с размахом отметили наступление Нового года Желтой Земляной Свиньи.

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Место
Китай
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