В Китае отметили Праздник факелов: красочные фото

В Китае прошел ежегодный фестиваль факелов, который считается одним из важнейших праздников.
Масштабное мероприятие прошло в провинции Сычуань. Фотографии опубликовали в Twitter CGTN.
Кроме профессионалов, которые показывают огненные шоу, принять участие в празднике может каждый желающих. Местные зажигают в своих дворах факелы, а молодые люди прыгают через костер.
Праздник факелов
Twitter CGTN
Праздник факелов в Китае
Twitter CGTN
Праздник факелов в Китае
Twitter CGTN
Праздник факелов относится к самым массовым и масштабным, к которым присоединяется огромное количество людей.
Torch festival held in SW #China pic.twitter.com/xXYlOisAgB— CGTN (@CGTNOfficial) July 28, 2019
Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Китае с размахом отметили наступление Нового года Желтой Земляной Свиньи.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!