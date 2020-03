В Китае от коронавируса впервые умерли дети: ученые заявили о новой угрозе

В Китае от коронавируса впервые с момента фиксирования случаев болезни умерли дети – 10-месячный младенец, а также подросток.

Теперь эксперты утверждают, якобы это доказывает, что не все молодые люди и дети застрахованы от смерти в результате заражения COVID-19. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что младенец в течение четырех недель страдал от полиорганной недостаточности и лишь потом у него выявили коронавирус. Также у малыша была закупорка кишечника. Он скончался в среду, 18 марта.

При этом, по данным китайской исследовательской группы по коронавирусу у детей, всего в стране COVID-19 заражен 171 ребенок, трое находились в тяжелом состоянии и нуждались в интенсивной терапии, в том числе 10-месячный малыш.

Медики выразили предположение, что именно этих детей более уязвимыми к коронавирусу сделали сопутствующие болезни. Так, двое других детей, среди которых и младенец, имели серьезные проблемы со здоровьем: один лечился от лейкемии, второй – болезни почек.

Другие же исследования Центра контроля за заболеваниями КНР говорят о 2 тыс. 143 случаях заражения коронавирусом детей.

Среди них был 14-летний подросток, который в результате умер. Однако неизвестно, были ли у него хронические заболевания, и как другие дети перенесли COVID-19.

Со своей стороны, эксперты из медицинского научного издания The New England Journal of Medicine проанализировали, что у более 4,4% зараженных детей не было симптомов коронавируса, 51% – имели легкие симптомы (кашель, боль в горле, насморк, лихорадка, усталость). При этом остальные 39% болели пневмонией с кашлем.

"В тяжелых случаях у несовершеннолетних наблюдались высокая температура, кашель, проблемы с желудком. В критических случаях возникали дыхательная недостаточность, шок, воспаление мозга и сбой в работе жизненно важных органов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди детей возрастом до года критическое состояние было у 18%. А среди тех, кому выполнилось от шести до 15 лет, инфицирование легко перенесли лишь 7%.

Правда, эксперты пока не знают, могли ли дети, которые не имеют симптомов вообще или их легкую форму, распространять коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирная организация здравоохранения не исключила более тяжелого протекания коронавируса COVID-19 у детей. Хотя пока заболевание переносится ими в легкой форме.

