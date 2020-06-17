В Китае объявили вторую волну COVID-19 трудноконтролируемой и нашли виновных в Европе

В Китае назвали вторую волну коронавируса трудноконтролируемой и обвинили в ней норвежские лососевые компании – те заявили, что не виноваты.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, пекинские чиновники отчитались о 356 000 тестов на COVID-19, которые сделали в последние 5 дней. Пока болезнь выявили у 137 человек и все они связаны с продовольственным рынком Синьфади.

Заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо заявил, что новую волну сложнее контролировать, чем первую.

"Риск распространения вируса высок и его трудно контролировать. В настоящее время эпидемическая ситуация в Пекине ухудшается", – заявил он.

Вторая волна СOVID-19 в Китае Getty Images

В Китае считают, что новая вспышка может быть связана с завезенным из Европы лососем. Из-за этого владельцы большинства супермаркетов и рынков убрали лососевую продукцию из продажи.

В то же время издание сообщает, что Китайская государственная пресса начала вовсю обвинять норвежскую индустрию производства лосося и даже назвала её "греховной".

Однако крупнейшие поставщики лосося из Норвегии Norway Royal Salmon и Bakkafrost отрицают свою причастность к вспышке, заявив, что все их сотрудники прошли тестирование и ни один из них не был больным COVID-19.

Кроме того, заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ши Гуоцин заявил, что исследователи не обнаружили следов вируса в лососе.

Вторая волна СOVID-19 в Китае Синьхуа

Как сообщал OBOZREVATEL: