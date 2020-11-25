В Китае обнаружили новые случаи заражения коронавирусом (COVID-19). У пяти человек была зафиксирован активная форма болезни.

Как сообщает National Post, еще у шести человек зафиксировали бессимптомное течение заболевания. В Национальной комиссии здравоохранения станы отметили, что все новые случаи были завезены из-за границы, кроме двух "бессимптомных" пациентов, которые заразились внутри Китая.

Всего в Китае на лечении остаются 305 пациентов с активной формой COVID-19, состояние шестерых из них оценивается как критическое.

Добавим, что с начала пандемии в Китае инфицировалось 86 469 человек. 4634 пациента умерли, а побороли болезнь – более 81 тысячи.

Напомним, что в китайском аэропорту пассажиры устроили панику из-за вспышки COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай поборол коронавирус "кодом здоровья" и предложил его всему миру.