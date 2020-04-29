Китайский врач из Ухани Чжан Цзисянь еще в декабре сообщил о неизвестном вирусе, который распространяется среди людей.

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Свое заключение врач сообщил местным властям, хотя не исключается, что они могли знать об этом раньше, пишет DailyMail.

27 декабря 2019 года он направил срочный отчет в свой районный центр контроля заболеваний, после того, как к нему поступили трое пациентов – пожилая пара и их сын, которые страдали от одинаковой "загадочной пневмонии".

"У семьи были почти те же симптомы, поэтому я был уверен, что это была передача от человека человеку", – сказал Цзисянь.

Китайские врачи сообщали о коронавирусе еще в декабре прошлого года pixabay

Доктор Чжан сказал журналистам, что сотрудники Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) в тот же день явились для проведения исследований. Он добавил, что не ожидал, что инфекция распространится так широко.

Отметим, что первым сообщившим общественности об опасной болезни был доктор Ли Венлян. 30 декабря он опубликовал сообщение в соцсети и был наказан полицией за "распространение ложных новостей". Он умер от коронавируса 7 февраля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии COVID-19.