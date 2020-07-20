В Китае новая вспышка COVID-19: введен режим военного времени

В столице автономного Синьцзян-Уйгурского района КНР Урумчи произошла вспышка коронавируса, из-за чего в городе почти моментально ввели режим военного времени.

Так, с прошлой недели там выявили 47 активных и 50 бессимптомных больных COVID-19. Теперь горожан призвали не покидать жилые комплексы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что по закону Китая обнаруженных инфицированных не включают в общую статистику. За время первой волны пандемии в начале года в районе коронавирус диагностировали у 76 человек, еще трое умерло. Потом там не регистрировали больных COVID-19 в течение пяти месяцев.

В китайском Урумчи зафиксирована новая вспышка COVID-19

Из-за новой вспышки вируса, с 18 июля в Урумчи, где проживают 3,5 млн человек, ввели режим военного времени. В городе закрыли торговые центры и отели, приостановили работу метрополитена, отменили 90% всех рейсов транспорта, соединявшего Урумчи с другими населенными пунктами, а людям вообще запретили покидать дома.

Население призывают не покидать город, хотя люди могут уехать, если получат отрицательный тест на коронавирус. В то же время жителям советуют не покидать дома.

В Урумчи, где проживают 3,5 млн человек, ввели режим военного времени

Параллельно в Урумче начали массовое тестирование, проверяя сначала наиболее рисковые для распространения инфекции места. Среди них 75 продовольственных рынков, 237 супермаркетов и 638 ресторанов, где COVID-19 не было обнаружено.

Отмечается, что властям пока не удалось отыскать источник этой вспышки коронавируса.

Медик берет мазок у ребенка для теста на коронавирус в общине Урумчи

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что из пяти подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом в Китае только один можно связать с рынком в Ухане.