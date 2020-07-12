В Китае нашли "ключ" к высокой смертности от COVID-19: статистика на 12 июля. Постоянно обновляется
По состоянию на утро 12 июля коронавирус в мире поразил 12,8 млн человек, из которых 567,6 тысяч скончались, а 7,4 млн удалось выздороветь. За минувшие сутки было зафиксировано 214,7 тысяч новых случаев болезни, что на 9 тыс. меньше, чем днем ранее, когда был установлен антирекорд.
В тройку антилидеров стран с самым большим количеством инфицированных по-прежнему входят США (3,3 млн), Бразилия (1,8 млн) и Индия (850 тысяч). Тем временем китайские ученые пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм COVID-19.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
COVID-19 в Украине заразились 52 843 человека. Умерли 1 372 пациентов, выздоровели – 25 661.
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Главное за 12 июля:
07:26 – Президент США Дональд Трамп впервые за все время пандемии надел защитную маску. Это произошло во время визита в военный госпиталь.
07:24 – В России заявили, что успешно завершили клинические испытания "первой в мире вакцины от COVID-19.
07:22 – По данным университета Хопкинса, по состоянию на 12 июля во всем мире от коронавируса скончались 564 485 человек, а заразились 12 681 472. Список стран-антилидеров по уровню смертности и заболеваемости выглядит следующим образом:
США 134 777 / 3 245 158
Бразилия 71 469 / 1 839 850
Британия 44 883 / 290 502
Италия 34 945 / 242 827
Мексика 34 730 / 295 268
Франция 30 007 / 208 015
Испания 28 403 / 253 908
Индия 22 123 / 820 916
Иран 12 635 / 255 117
Перу 11 682 / 322 710
Россия 11 188 / 719 449