В Китае нашли COVID-19 на упаковке морепродуктов из России

Карина Бондаренко Мир 05:47, 21.09.2020

В Китае коронавирусную инфекцию обнаружили на упаковке с замороженными кальмарами из России.

Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь, передает Xinhua.

COVID-19 обнаружили во время стандартной проверки товаров в столице провинции – городе Чанчунь. Всех, кто контактировали с упаковкой морепродуктов, отправили на двухнедельный карантин.

Людей, которые могли купить зараженную продукцию из России, власти попросили пройти тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правительство Китая обеспокоено тем, что коронавирус может распространяться через импортную еду. Вирус SARS-CoV-2 обнаружили на внешней упаковке отправления, тогда как во внутренней упаковке и креветках признаков вируса не было.

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