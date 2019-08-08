В Китае над озером появился город-призрак. Видео

В китайской провинции Цзянсу на озере Хунцзэху местные жители наблюдали удивительный природный феномен.

Как пишет Stormnews, на водной глади образовался мираж, похожий на город.

На опубликованной записи можно рассмотреть объекты, похожие на многоэтажные здания, а также промышленные трубы и ветряную мельницу.

Ученые поясняют, что данное оптическое явление возникает при определенных погодных условиях и из-за преломления света в резко различающихся по плотности и температуре слоях воздуха. При этом люди наблюдают вместе с реально видимым отдаленным объектом (или участком неба) и его отражение в атмосфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась фотография, которая вызвала множество споров, на ней изображена дверь автомобиля, однако некоторые видят океан.

Также в сети стала популярна оптическая иллюзия, которая "превращает" черно-белые фотографии в цветные.

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