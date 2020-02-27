В Китае начали массово скупать презервативы из-за коронавируса

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом резко выросли продажи ряда товаров. В связи с эпидемией китайцы массово покупают игровые приставки, книги, матрасы для йоги и презервативы.

Как сообщает Reuters, за две недели февраля 2020 года машин для гребли и ковриков купили в 2,5 раза больше, чем год назад. Продажи книг, по данным Alibaba, выросли на 60 процентов.

Из-за правил на ношение масок в публичном месте зафиксирован резкий рост продаж теней для век и губной помады. Глава шанхайской Wanqing Consulting Лу Чжэньван (Lu Zhenwang) предположил, что, возможно, проводя больше времени дома, женщины тренируют навыки макияжа.

Презервативы вошли в десятку самых продаваемых товаров на отдельных сайтах, чего раньше не наблюдалось, а продажи оборудования для выпечки выросли в семь раз.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" вынужден перейти на сокращенную рабочую неделю после сбоев поставок комплектующих из Китая. В период с 20 по 24 апреля вводится четырехдневная рабочая неделя, а с 27 апреля по 1 мая – трехдневная. Приказ могут отменить, если ситуация с комплектующими к этому времени изменится.

Количество заболевших во всем мире превысило 80 тысяч человек. По состоянию на 25 февраля умерли 2 707 человек, выздоровели 27 904 из числа тех, у кого диагностировали заболевание.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайскому коронавирусу COVID-19 подвержены все возрастные категории, однако риск смерти увеличивается в зависимости от возраста человека.

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