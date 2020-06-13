В Китае на рынке вспышка коронавируса: Пекин ввел режим "военного времени"

В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке ввели режим военного времени.

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Анализы были взяты у 517 посетителей рынка, 45 из которых дали положительный результат. Об этом заявил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй, передает Sina.

В пекинском районе Фэнтай ввели режим военного положения

Он уточнил, что жесткий район ввели в 11 жилых комплексах, которые расположены вокруг рынка. Жители обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома

Также приостановлены занятия в трех начальных школах и трех детских садах, которые возобновили работу после карантина.

В пекинском районе Фэнтай ввели режим военного положения Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая анонсировали выпуск первой вакцины для "экстренного использования" против коронавируса осенью 2020 года.