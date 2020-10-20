В Китае медведи растерзали сотрудника парка перед посетителями

Несколько медведей растерзали сотрудника парка дикой природы в Шанхае прямо на глазах у посетителей.

Трагедия произошла в субботу, 17 октября, пишет Global Times со ссылкой очевидца.

Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку, но медведи утащили тело жертвы. В итоге мужчине пришлось ждать прибытия полиции, чтобы выбраться из машины.

Секцию с медведями в парке закрыли, администрация начала расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на рабочего.

Мужчина получил тяжелую рану головы, когда зашел в вольер без сопровождения дрессировщика.

Медики боролись за жизнь пострадавшего, но спасти ее не смогли. Он скончался в реанимации 64-й городской клинической больницы.