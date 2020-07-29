В Китае коронавирус побил антирекорд за три месяца: заболели больше сотни человек

В Китае за минувшие сутки, 28 июля, коронавирусом (COVID-19) заразился 101 человек, что стало антирекордом за последние три месяца.

Также были обнаружены 27 бессимптомных носителей. При этом болезнь побороли 10 пациентов, сообщает госкомитета по вопросам здравоохранения Китая.

Отмечается, что из 101 нового случая 98 – местные, все в основном выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (89 случаев) и в провинции Ляонин (8 случаев). Еще один случая зарегистрирован в Пекине. Остальные три случая заражения – ввозные.

Добавим, что за все время эпидемии в Китае обнаружены 86 990 случаев коронавирусной инфекции, 50 517 человека выздоровели, 4657 умерли.

Днем ранее материковый Китай заявил о 68 новых случаях активной формы COVID-19 и еще 34 пациентах с бессимптомным течением болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае сообщили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19.