В Китае количество зараженных COVID-19 может достигать 640 тыс.: вскрылись тайные данные

В Китае количество зараженных коронавирусом COVID-19 может быть значительно больше, чем утверждают власти. Возможно количество больных – минимум 640 тысяч человек, вместо 84 тысяч.

Об этом пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на данные, полученные от Китайского национального университета оборонных технологий.

Сообщается, что система отслеживания вирусов фиксировала по меньшей мере 640 тысяч случаев заражения в 230 городах. Информацию о новых случаях заражения также получали из больниц, вокзалов, ресторанов, учебных заведений и отелей. Данные собирались с февраля 2020 года по конец апреля.

COVID-19 в Китае

Отмечается, что 640 тысяч случаев заражения – это лишь приблизительное число. Например, иногда в одной записи могло сообщаться о нескольких зараженных. Также количество больных может быть ниже, ведь есть несоответствия в методах сбора данных и поэтому отдельные случаи могли быть подсчитаны несколько раз, искажая цифры.

Кроме того, в указанных данных нет имен или личной информации, поэтому невозможно проверить ни один из случаев возможного заражения COVID-19.

Центры США по контролю за заболеваниями отказались комментировать эти данные. В ВОЗ сообщили, что не знают о существовании такой базы данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае полностью закрыли два соседних города, обнаружив у 21 человека COVID-19.