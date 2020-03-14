В Китае из-за коронавируса улицы заливали хлоркой: появился рассказ очевидцев

В Китае для борьбы с коронавирусом COVID-2019 улицы в городах обрабатывали антисептическими составами.

Очевидцы рассказывали, что тротуары поливали некой смесью с хлоркой, пишет "MK.ru".

Например, жительница города Харбин Туяра Саввина сообщила, что дезинфицировали даже подъезды домов.

Коронавирус в Китае

Китайские власти советовали семьям каждый день проветривать верхнюю одежду, часто стирать ее, протирать обувь спиртом или хлорсодержащим раствором.

Житель Харбина Андрей Гузеев рассказал, что в городе на улицах и придомовых территориях патрулировали добровольцы с активной гражданской позицией. Они сообщали о подозрительных случаях в полицию.

Гузеев рассказал, что китайцы в борьбе с вирусом показали сплоченность и самоорганизацию. Жители домов ежедневно патрулировали квартиры, измеряли температуру тела соседей, заказывали маски, спирт и вообще, занимались снабжением необходимых средств защиты. Также они сообщали врачам о заболевших.

Также в Китае осуществлялся полицейский надзор. Если в пределах одного жилого дома находился заболевший, то дом находился под наблюдением полиции.

Коронавирус в Китае

Кроме того, фармацевты сообщали копам о тех случаях, когда в аптеке появлялся покупатель, который просил жаропонижающее без рецепта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса, число сообщений о заболевших уже превышает пиковые данные Китая.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся