В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае у пациента заподозрили бубонную чуму.

На севере Китая в хошуне Урад-Чжунци (автономный район Внутренняя Монголия) введен третий уровень эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.

Его доставили в больницу города Баян-Нур в субботу, 4 июля, передает агентство "Синьхуа".

Эпидемиологическое предупреждение начало действовать 5 июля и продлится до конца года. В этот период население должно соблюдать особые меры безопасности.

В частности, власти рекомендовали не охотиться на диких животных, а при подозрении на чуму немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Монголии объявили карантин из-за подтверждения двух случаев заражения бубонной чумой. Перед заражением мужчина и женщина съели сырое мясо сурка.

С заболевшей в начале болезни прямо контактировали 60 человек, еще 400 – косвенно.