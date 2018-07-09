"Вызывает рак и портит озон": Китай "засекли" на использовании запрещенных веществ

В Китае для производстве теплоиозоляционных материалов продолжают использовать запрещенные вещества, разрушающие озоновый слой.

Речь идет о хлорфторуглеродах (ХФУ), которые ветированы во всех странах, подписавших Монреальский протокол еще в 1989 году, пишет BBС News.

Китай тоже был среди этих стран, однако Агентство экологических расследований (АЭР) утверждает, что страна и по сей день использует ХФУ.

Всплеск содержания ХФУ в окружающей среде зафиксировали Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По их запросу Агентство экорасследований связалось с китайскими производителями и выяснили, что фирмы, которые производят пенополиуретана для теплоизоляции домов, используют запрещенное вещество в качестве вспенивающией добавки.

"Мы были сильно расстроены, обнаружив, что компании открыто подтвердили использование ХФУ-11, признавая при этом, что это незаконно", ― сообщила Авипса Махапатра из АЭР.

Отмечается, что массовое использование хлорфторуглеродов в впроизводстве приведет к истощению озонового слоя на целые десятилетия и усилит поток солнечной радиации. Это, с свою очередь, увеличит смертность людей и животных, в том числе из-за рака кожи.

Как писал OBOZREVATEL, Китай ответил США на введение пошлин на импорт.