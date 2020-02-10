Сегодня постараюсь быть совершенно кратким. В Китае – первый день, когда после затянувшихся каникул и карантина часть предприятий начинает запускаться в работу. Хорошо это или плохо – увидим, но по этому поводу есть некоторые соображения.
Итак, за воскресенье в Китае погибло 97 человек и общее их количество теперь – 908 человек. Как и ожидалось, субботняя статистика зараженных оказалась аномально низкой, если не сказать больше. Сегодня, по воскресенью количество снова перевалило за 3 тысячи и по официальным данным, плюсом к обшей статистике пошли 3062 случая, что в итоге дало 40171 человек инфицированных только в материковом Китае.
Это – официальная статистика, которой уже никто в Китае не верит абсолютно. Так, в комментариях очередного успокаивающего заявления ВОЗ о том, что власти Китая контролируют ситуацию, жители Ухани просто кричат: "Не верьте ни одному их слову! Это – продажные твари, купленные КПК"
Исходя из этого, альтернативное мнение формируется стремительно и очень нехорошо для пекинских бонз. Так, в Китайском сегменте Сети ширится мнение о том, что ряд известных ученых прямо заявили о том, что вирус не мог перейти к людям от животных, а вышел из Уханьской биологической лаборатории.
Кстати, эта версия подтверждается тем, что американские специалисты высказывали удивление и сожаление о том, как китайские власти поступили с тем самым рынком, с которого якобы и пошла зараза. По идее, там надо было отобрать пробы из всего, что там было, и постараться установить вид животного, с которого вирус перешел к человеку. Это – стандартная процедура. Но рынок обработали реагентом, а куда делись животные – неизвестно. То есть, это больше похоже на заметание следов.
Кроме того, второй волной по сети идет неподтвержденная информация о том, что якобы рабочие в городе Гуандун, при проведении подземных работ обнаружили более тысячи трупов в желтых пластиковых мешках, которые были укрыты под землей. Уже ходят слухи, что правительство скрывает количество как жертв, так и зараженных.
В ситуации с жесткой фильтрации информации, развивается сарафанное радио самого неприятного свойства для режима Си. Все сильнее звучат требования о ликвидации тотальной цензуры, которую установили коммунисты. Что самое важное, речь идет не только о цензуре информации об эпидемии, а вообще о цензуре, как о явлении. Процесс набирает обороты.
И последний момент. Очень показательным является процесс, происходящий на круизном лайнере "Алмазная принцесса", группы Carnival Corp.
Напомним, судно находится в море, недалеко от Иокогамы, где пассажиры пребывают в карантине после того, как у 10 из них был обнаружен вирус. На сегодня зараженных уже 170 человек и это показывает, как будет распространяться вирус, на запускаемых предприятиях материкового Китая.
В общем, я не удивлюсь, если в конце концов, руководство ВОЗ и КНР окажется под международным трибуналом за то, что своими намеренными действиями они устроили настоящий геноцид. Но всему – свое время.
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