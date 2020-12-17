В Китае до февраля вакцинируют 50 млн человек

В Китае собираются провакцинировать от COVID-19 более 50 миллионов человек до начала китайского Нового года в феврале.

Об этом сообщило издание South China Morning Post. Власти планируют распространить 100 миллионов доз двухдозового препарата, произведенного китайскими фирмами Sinopharm и Sinovac.

Вакцинацию будут проводить в два этапа. До 15 января используют 50 млн доз, и еще столько же – до 5 февраля.

В первую очередь прививки сделают медицинским работникам, полицейским, пожарным, работникам транспорта и логистики, персоналу домов престарелых и сотрудникам коммунальных служб.

Целью кампании массовой вакцинации является попытка предотвратить вспышку COVID-19 после празднования Лунного нового года. В это время в Китае принято посещать родственников, что значительно увеличит количество контактов между людьми.

В 2003 году эта традиция привела к катастрофическому распространению атипичной пневмонии. Поэтому в прошлом году власти заблокировали Ухань в центральном Китае незадолго до праздника, чтобы предотвратить подобное распространение.

В 2021 году Лунный новый год в Китае наступит 12 февраля.

Как писал OBOZREVATEL, в Китае прививки экспериментальной вакциной от коронавируса производства национальной фармацевтической группы Sinopharm получили почти миллион человек. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано ни у одного привитого.