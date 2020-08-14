В Китае COVID-19 нашли на замороженных креветках и курице

В Китае COVID-19 нашли на замороженных продуктах.

В китайском городе Сиань, провинция Шэньси коронавирус (COVID-19) нашли на упаковках замороженных креветок, которые были завезены из Эквадора.

Товар предназначался для продажи на местном оптовом рынке, передает Daily Liberal.

Отмечается, что ранее следы коронавируса обнаружили в импортируемых замороженных продуктах из Бразилии. С поверхности замороженных куриных крылышек взяли образец, который показал наличие вируса. Товар ввозился в южный город Шэньчжэнь.

Китайские власти выразили опасения, что зараженные продукты питания могут вызвать новые вспышки COVID-19 в стране.

Добавим, что помимо проверки всех контейнеров для мяса и морепродуктов, поступающих в основные порты в последние месяцы, с середины июня Китай приостановил импорт некоторых видов мяса из различных стран, включая Бразилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае обнаружили новый смертельный вирус.