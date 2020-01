В Китае автобус с пассажирами провалился под землю: много жертв

В китайском городе Синин городской автобус, стоявший на остановке, провалился под землю. В результате 6 человек погибли, 16 человек получили травмы, они госпитализированы.

Как передает REGNUM, после падения автобуса произошел взрыв и начался пожар.

Все раненые были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь для оказания медицинской помощи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Китае автобус ушел под землю Le Parisien

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

По сообщениям СМИ, Наньдацзе является очень перегруженной улицей города.

At least six people were killed after a vast sinkhole opened under a bus in northwestern China. The moment the ground gave way beneath the bus as it stopped to pick up passengers in the city of Xining, sending it head-first into a large hole. pic.twitter.com/tOrmjoogHW — hurriyatpk (@hurriyatpk1) January 14, 2020

The bus has been lifted out of the sinkhole that expanded to an area of ~80 sqm within a few secs after a road collapse in Xining, #China. The accident has killed 6 people, and 4 others are still missing. (Video: CCTV) https://t.co/1eyVC9O93I pic.twitter.com/QuGcKhixOj — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) January 14, 2020

Pedestrians in a busy Xining city street in northwest China capture the moment a gaping hole opens up in the road and swallows a bus. #7NEWS https://t.co/N2GG8UVFuJ — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае полиция застрелила вооруженного мужчину, который захватил трех заложников.

