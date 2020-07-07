В Китае автобус с детьми упал в воду: десятки погибших

В Китае во вторник, 7 июля, автобус со школьниками упал в водохранилище. В результате 21 человек погиб и 15 пострадали.

Об этом сообщает Global Times. Трагедия произошла в Аньшуне, провинция Гуйчжоу. Отмечается, что городской автобус на полной скорости пересек встречную полосу и, пробив ограждение, вылетел в городской водоканал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автобус доставали из воды уже пустым China Central Television

Выжившие люди были отправлены в местные больницы для оказания помощи. К спасению людей привелкли множество экстренных служб и перекрыли дороги на месте ЧП.

Известно, что среди пассажиров были старшеклассники, которые собирались сдавать вступительные экзамены в колледж.

Автобус упал прямо в реку Twitter People's Daily, China

Людей из воды доставали спасатели Twitter People's Daily, China

Подъем транспортного средства из воды Twitter People's Daily, China

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