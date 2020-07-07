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В Китае автобус с детьми упал в воду: десятки погибших

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
1,9 т.

  • 7 июля в китайском Аньшуне, провинция Гуйчжоу, автобус со школьниками упал с моста в водохранилище

    В результате катастрофы погиб 21 человек и пострадали 15

  • Транспортное средство протаранило ограждения на полном ходу

  • Дети ехали в колледж на вступительный экзамен

Автобус в Китае упал в реку

Автобус в Китае упал в реку. China Central Television

В Китае во вторник, 7 июля, автобус со школьниками упал в водохранилище. В результате 21 человек погиб и 15 пострадали.

Об этом сообщает Global Times. Трагедия произошла в Аньшуне, провинция Гуйчжоу. Отмечается, что городской автобус на полной скорости пересек встречную полосу и, пробив ограждение, вылетел в городской водоканал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автобус доставали из воды уже пустым

Автобус доставали из воды уже пустым China Central Television

Выжившие люди были отправлены в местные больницы для оказания помощи. К спасению людей привелкли множество экстренных служб и перекрыли дороги на месте ЧП.

Известно, что среди пассажиров были старшеклассники, которые собирались сдавать вступительные экзамены в колледж.

Автобус упал прямо в реку

Автобус упал прямо в реку Twitter People's Daily, China

Людей из воды доставали спасатели

Людей из воды доставали спасатели Twitter People's Daily, China

Подъем транспортного средства из воды

Подъем транспортного средства из воды Twitter People's Daily, China

Авария автобуса в Китае

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Китай
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