В Китае автобус с детьми упал в воду: десятки погибших
7 июля в китайском Аньшуне, провинция Гуйчжоу, автобус со школьниками упал с моста в водохранилище
В результате катастрофы погиб 21 человек и пострадали 15
Транспортное средство протаранило ограждения на полном ходу
Дети ехали в колледж на вступительный экзамен
Автобус в Китае упал в реку. China Central Television
В Китае во вторник, 7 июля, автобус со школьниками упал в водохранилище. В результате 21 человек погиб и 15 пострадали.
Об этом сообщает Global Times. Трагедия произошла в Аньшуне, провинция Гуйчжоу. Отмечается, что городской автобус на полной скорости пересек встречную полосу и, пробив ограждение, вылетел в городской водоканал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Автобус доставали из воды уже пустым China Central Television
Выжившие люди были отправлены в местные больницы для оказания помощи. К спасению людей привелкли множество экстренных служб и перекрыли дороги на месте ЧП.
Известно, что среди пассажиров были старшеклассники, которые собирались сдавать вступительные экзамены в колледж.
Автобус упал прямо в реку Twitter People's Daily, China
Людей из воды доставали спасатели Twitter People's Daily, China
Подъем транспортного средства из воды Twitter People's Daily, China
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 января в китайском городе Синин городской автобус, стоявший на остановке, провалился под землю. В результате 6 человек погибли, 16 получили травмы.
А в Польше 6 июля произошло ДТП с участием двух больших автобусов и микроавтобуса, в результате чего травмированы 14 человек, среди которых – две украинки.
2 июля в Польше случилась еще одно масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находилось около 40 граждан Украины.