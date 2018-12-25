В Китае автобус протаранил толпу: много погибших и раненых

В Китае 25 декабря вооруженный ножем мужчина пытался угнать автобус. В попытке завладеть транспортом он въехал в пешеходов и другие авто.

В ходе ЧП погибло пятеро людей, еще 21 получили травмы, пишет Sina. Сообщается также, что правоохранители уже задержали нападавшего (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нападавший с ножом пытался захватить автобус в юго-восточном Китае, в общественном автобусе в Лунянь, прибрежной провинции Фуцзянь", ― пояснили в СМИ.

Атака на автобус Скриншот

Атака произошла в самом центре города. Неизвестный мужчина сел за руль автобуса, влетел в легковое авто и три скутера, а после этого выбежал на улицу с ножем в руках.

Атака на автобус Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря в британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов, переходивших улицу. ЧП произошло в самом центре города, неподалеку ночного клуба.