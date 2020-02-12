"Плевалась инфекцией!" В Китае женщину обвинили в "распространении" коронавируса

В китайском городе Ухань правоохранители задержали женщину после того, как выяснилось, что она плевала на дверные ручки своих соседей, якобы пытаясь таким образом заразить их коронавирусом 2019 nCoV.

О странном инциденте сообщает Daily Mail. Со своей стороны "пострадавшие" жители предоставили доказательства "преступления" китаянки, показав видео с камер наблюдения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как женщина тайком ходит по коридору между соседскими квартирами и наклоняется к двери. Когда она повернула за угол, то продолжала оглядываться, словно боясь быть замеченной. Несколько жителей поймали ее за таким поведением, подчеркнув, что это было почти в 10 вечера, и вызвали полицию.

В Китае полиция задержала женщину за "распространение" коронавируса

Правда издание отмечает, что десяткам жителей в этом доме был установлен диагноз коронавируса до того, как эта женщина "специально распространила" в нем свою слюну.

В частности там смертельной болезнью заразились больше 30 человек, еще у более чем 90 обнаружили лихорадку. Жилой комплекс поместили под строгий карантин, а некоторые пациенты находились в изоляции в своих квартирах.

Китаянка "обплевала" ручки на дверях соседей dailymail.co.uk

По данным СМИ, полиция расследует это дело. Хотя до сих пор остается невыясненным, заразилась ли сама женщина вирусом, который убил уже более тысячи человек во всем мире.

Китаянка "обплевала" ручки на дверях соседей dailymail.co.uk

Wuhan woman 'deliberately SPITS at neighbours "doorknobs' as her building is ravaged by coronavirus https://t.co/TIvTUWOZMY - Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском городе Тяньцзинь местного жителя арестовали за распространение ложных сведений о смертельном коронавирусе. Еще с 24 китайцами провели профилактическую беседу.

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