"Плевалась инфекцией!" В Китае женщину обвинили в "распространении" коронавируса

В китайском городе Ухань правоохранители задержали женщину после того, как выяснилось, что она плевала на дверные ручки своих соседей, якобы пытаясь таким образом заразить их коронавирусом 2019 nCoV.

О странном инциденте сообщает Daily Mail. Со своей стороны "пострадавшие" жители предоставили доказательства "преступления" китаянки, показав видео с камер наблюдения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как женщина тайком ходит по коридору между соседскими квартирами и наклоняется к двери. Когда она повернула за угол, то продолжала оглядываться, словно боясь быть замеченной. Несколько жителей поймали ее за таким поведением, подчеркнув, что это было почти в 10 вечера, и вызвали полицию.

Правда издание отмечает, что десяткам жителей в этом доме был установлен диагноз коронавируса до того, как эта женщина "специально распространила" в нем свою слюну.

В частности там смертельной болезнью заразились больше 30 человек, еще у более чем 90 обнаружили лихорадку. Жилой комплекс поместили под строгий карантин, а некоторые пациенты находились в изоляции в своих квартирах.

По данным СМИ, полиция расследует это дело. Хотя до сих пор остается невыясненным, заразилась ли сама женщина вирусом, который убил уже более тысячи человек во всем мире.

