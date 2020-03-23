В Китае заявили, что уже почти 90% заразившихся коронавирусом граждан страны успешно излечились от COVID-19.

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В настоящий момент в больницах остаются всего 5 120 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последней информации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 093, из них 72 703 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 89,65% от общего числа заболевших.

В Китае 90% больных излечились от коронавируса Ракурс

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 293 случая заражения, из них – 117 с летальным исходом, смертность составила 0,88%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 800 случаев заражения, 3 153 человека скончались, смертность составила 4,65%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3270 человек в Китае, смертность в среднем по стране составила 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ухане впервые с декабря не зафиксировали ни одного случая заражения.

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