В Китае 17 человек погибли из-за обрушения ресторана

Кирилл Лютый Мир 22:30, 29.08.2020

В субботу, 29 августа, на севере Китая погибли 17 человек в результате обрушения ресторана.

Как передает Синьхуа, трагедия произошла в городе Линьфэнь провинции Шаньси около 09:40. Причина ЧП неизвестна.

К вечеру из-под завалов двухэтажного здания извлекли 45 человек, включая погибших, семерых человек с тяжелыми травмами и 21 – с незначительными.

В Китае обрушился ресторан
Синьхуа
Погибли 17 человек
Синьхуа
Около 30 человек получили повреждения
Синьхуа
В Китае обрушился ресторан
Синьхуа
Под завалами нашли тела 17 человек
Синьхуа

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Махаде, на западе Индии, обрушился жилой пятиэтажный дом. Пострадали минимум 15 человек.

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