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В Киргизии спецназ штурмовал дом экс-президента: много раненых. Фото и видео

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В киргизком селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

Об этом сообщила официальный представитель основанной экс-главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Кундуз Жолдубаева, пишут "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Возле его резиденции, куда прибыл отряд спецназа для штурма здания, развязалась стрельба, в результате чего были ранены более 10 человек, среди них и журналисты.

В результате спецоперации Атамбаев был задержан. Силовики увезли его в неизвестном направлении.

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Стрельба в Киргизии

Стрельба в Киргизии

Скриншот из видео

В Киргизии спецназ штурмовал дом экс-президента: много раненых

24.kg

В Киргизии спецназ штурмовал дом экс-президента: много раненых

24.kg

В Киргизии спецназ штурмовал дом экс-президента: много раненых

24.kg

Сторонники Атамбаева активно препятствовали полиции и спецназу, строя перед домом баррикады.

В Киргизии спецназ штурмовал дом экс-президента: много раненых

24.kg

Отмечается, что спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты в ходе штурма, над домом заметили самолеты. В спецслужбе также официально подтвердили, что боевое оружие при задержании использовано не было.

Позднее сын Атамбаева заявил о том, что его отец находится в безопасности.

При этом, после задержания экс-президента, столкновения под его резиденцией продолжились. Полиция перекрыла дороги к дому, однако протестующие попытались прорваться.

Атамбаев

Атамбаев

tvc.ru

Напомним, 27 июня парламент Киргизии лишил неприкосновенности Атамбаева. Он также был лишён статуса президента. Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях Атамбаева на посту главы государства.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год.

Примечательно, что за месяц до задержания он рассказал, что будет делать, если к нему придет полиция: "Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю ребятам, которые хотят выполнять приказ. У киргизов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армении арестовали экс-президента Роберта Кочаряна.

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Тема
новости мира
Место
Киргизия
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Скоро и в России нечто подобное произойдёт, в Москве уже митинги ! А Пу всё парады устраивает в надежде, что за это армия останется с ним, а не с народом как записано в конституции ! Янукович тоже так думал...
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