"В Киеве пусть не спят": Украине пригрозили победой Путина

Первый заместитель главы Комитета нелегитимной Государственной Думы России по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что после победы Владимира Путина на выборах президента Украина и Великобритания должны быть начеку и мучиться (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дерзкое послание к обеим странам он адресовал из-за их критики политической ситуации в Российской Федерации и скандала с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, выступая в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"А в Киеве теперь они пусть не спят. В том числе это относится и к Лондону, где тоже тетка, возбужденная перед очередными выборами (речь идет о премьер-министре страны Терезе Мэй. — Ред.), ищет пиар-повод, как не отвечать за то главное, что было поручено народам Украины или Англии, а вот перекинуться по привычной схеме искать виноватого в проблемах этих стран. Поэтому пусть они теперь мучаются и как-то выбираются из той ситуации, в которой оказались", — едко высказался Нилов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Нилов заявил, что за организацию массовых акций протеста, подобных украинскому Майдану, необходимо расстреливать.