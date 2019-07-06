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В Казахстане взбунтовались против правительства: сотни задержанных

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В разных городах Казахстана прошли протесты против правительства, в результате которых силовики задержали сотни человек.

Как передает Радио Азаттык, задержания были зафиксированы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе, которые находились в местах, обозначенных запрещенным и признанным казахстанским судом экстремистским движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) как площадки для проведения протестов.

Основатель ДВК Мухтар Аблязов, экс-банкир и критик казахстанских властей, живущий за границей с 2009 года и осужденный на родине к пожизненному заключению по обвинениям, которые он считает политически мотивированными, пригласил своих сторонников выйти на улицы разных городов в День столицы.

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Эта дата совпадает с днем рождения экс-президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в марте этого года после почти 30 лет руководства страной, но сохранившего значительную власть в своих руках.

В Казахстане взбунтовались против правительства: сотни задержанных

Иллюстрация REUTERS

В Казахстане взбунтовались против правительства: сотни задержанных

Иллюстрация REUTERS

В Казахстане взбунтовались против правительства: сотни задержанных

Иллюстрация REUTERS

В Казахстане взбунтовались против правительства: сотни задержанных

Иллюстрация REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане уже проходили массовые протесты в связи с президентскими выборами в стране. Тогда полиция задержала порядка 4 тысяч человек.

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Казахстан
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я отдаю себе отчёт в том, что в Казахстане с демократией не очень и не отрицаю права народа на протесты, но… Попытался сейчас вспомнить хоть одну страну, жизнь в которой после "цветной революции", "арабской весны" и т.п. потрясений последнего времени изменилась к лучшему - не вспомнил ни одной. Как бы и у казахов не вышло, что в случае успеха повстанцев одного падишаха на троне просто сменит другой. И не факт, что лучший.
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Закон Порядок
Закон Порядок
нихт кастрюллен.
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