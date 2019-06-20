В Казахстане рухнул самолет: что случилось

Самолет Ан-2 упал в Акмолинской области Казахстана. В результате погиб пилот, еще двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу.

Об этом рассказал официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов. "В 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2", – цитирует его слова "РИА Новости".

Он заявил, что причина инцидента устанавливается.

militaryarms.ru

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