В Казахстане ребенок выпал из опасного аттракциона на ходу: жуткий момент попал на видео

В Алматы (Казахстан) ребенок выпал с аттракциона "Рогатка" в парке на горе Кок-Тобе и получил тяжелые травмы.

Мальчик совершил прыжок и в этот момент крепления ослабли. Видео падения появилось в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как пишет местное издание TengriNews, в результате ЧП 13-летний подросток получил многочисленные переломы конечностей и был госпитализирован.

В Казахстане ребенок выпал из аттракциона на ходу Скриншот из видео

Пострадавший был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи. "Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное", – отметили в медучреждении.

При этом, родители не имеют никаких претензий к владельцам аттракциона. По их словам, ЧП произошло по неосторожности ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в этот момент на нем находились люди.

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